Passo Fundo terá semana gelada após avanço de ciclone pelo RS; veja a previsão do tempo

Rajadas de vento devem chegar a 61 km/h em Passo Fundo. Diego Vara / Agencia RBS

Desde a noite de domingo (27), todo o território gaúcho está sob alerta da Defesa Civil devido à formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Estado. A previsão para o RS é de fortes rajadas de vento, além da queda da temperatura.

Em Passo Fundo, no norte gaúcho, a segunda-feira (28) amanheceu com mínima de 8ºC, com rajadas de vento que devem chegar a 56 km/h, conforme a Climatempo. Na sexta-feira (1º), a velocidade deve aumentar para 61 km/h.

Entre as maiores rajadas de vento registradas nas últimas horas no RS, cidades da região se destacam: Erechim (64 km/h), Soledade (57 km/h) e Lagoa Vermelha (56 km/h).

A tendência é de que o ciclone comece a perder força a partir da terça-feira (29), se afastando gradualmente para o oceano. Com isso, o frio se intensifica, chegando a mínima de 4ºC na quarta-feira (30), em Passo Fundo.

A queda da temperatura deve permanecer até a quinta-feira (31), com mínima de 8ºC e máxima de 20ºC. O tempo chuvoso dará espaço para dias de sol entre nuvens, com nevoeiro ao amanhecer durante a semana.

Confira a previsão do tempo para a semana

Terça-feira (29)

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima de 6ºC e máxima de 12ºC, com rajadas de vento de até 38 km/h.

Quarta-feira (30)

Tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima de 4ºC e máxima de 15ºC, com rajadas de vento de até 25 km/h.

Quinta-feira (31)

Tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima de 8ºC e máxima de 20ºC, com rajadas de vento de até 48 km/h.

Sexta-feira (1º)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 21ºC, com rajadas de vento de até 61 km/h.

Sábado (2)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 16ºC e máxima de 21ºC, com rajadas de vento de até 55 km/h.

Domingo (3)