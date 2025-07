Passo Fundo será sede de congresso nacional sobre desafios e inovações no agronegócio 

Congresso acontecerá na Universidade de Passo Fundo (UPF). UPF / Divulgação

Entre os dias 27 e 31 de julho, a Universidade de Passo Fundo (UPF) será palco do 63º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (Sober).

Com o tema "Tecnologias, Energias Renováveis e Financiamento Verde no Agronegócio", o evento reunirá especialistas, pesquisadores, representantes do setor público e privado para discutir soluções sustentáveis para o agronegócio nacional.

Realizado pela última vez em Passo Fundo, no norte do Estado, em 2002, o congresso retorna após 23 anos ao município. Em 2024, o encontro foi realizado na Universidade Federal de Tocantins.

A programação inclui painéis com pesquisadores nacionais e internacionais, representantes do mercado e autoridades, além da apresentação de 550 artigos científicos. São esperados mais de 600 participantes de diferentes regiões do país como Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

Conforme Julcemar Zilli, presidente da comissão organizadora local, o evento é voltado ao meio acadêmico, mas tem impacto direto no setor produtivo:

— Dentro dessas discussões, a ideia é pegar todas essas questões técnicas e mastigar elas a ponto de largar para o mercado os resultados de forma mais simples, para que empresas, governos e produtores usem o resultado dessas pesquisas para amenizar esse problema que nós vivenciamos, e temos vivenciado, que é o excesso de chuva e escassez hídrica — pontua.