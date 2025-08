Passo Fundo registrou mais de 400 denúncias de maus-tratos a animais neste ano

Cachorro Zeca foi atingido por disparo de arma de pressão do tipo chumbinho em Passo Fundo. Vanessa da Fonseca / Arquivo pessoal

A Secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo, no norte do Estado, recebeu mais de 400 denúncias de maus-tratos a animais entre o início de janeiro e o dia 24 de julho. No último ano, o número chegou perto de 1 mil registros.

Enquanto isso, nos últimos 12 meses, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) recebeu 137 chamados sobre possível crime de maus-tratos a cães e gatos na cidade. Destes, 12 casos se confirmaram.

O Ministério Público (MP) também tem recebido um número significativo de denúncias envolvendo crueldades contra os animais, principalmente cães. Há registros relacionados a cavalos, mas em menor quantidade, informa o promotor Paulo Cirne.

— Todos os casos passam por uma apuração, buscando confirmar a veracidade da denúncia. Após confirmada a prática, é instalado um procedimento criminal contra o responsável — explica.

De acordo com Cirne, situações de menor gravidade, como cães presos em correntes curtas e expostos ao sol, podem ser resolvidas com orientação e advertência. Já os casos mais severos — agressões com facão, disparos de arma de fogo e situações que resultam na morte do animal — geram procedimento criminal contra o responsável, que responde por crime ambiental.

Maus-tratos podem abranger diferentes situações que vão além das agressões físicas: abandonar um animal doente, não oferecer o tratamento necessário ou até o deixar para trás ao mudar de residência, sem a devida assistência.

O promotor reforça que a atuação do MP busca não apenas responsabilizar quem comete esse tipo de crime, mas também conscientizar a população sobre a responsabilidade de garantir o bem-estar dos animais.

Leia Mais Cães abandonados atacam aves e causam prejuízo em propriedade rural de Passo Fundo

Pena aumentada

Desde 2020, com a sanção da Lei 14.064, a legislação brasileira passou a tratar com mais rigor os casos de maus-tratos envolvendo cães e gatos. A pena para esse tipo de crime foi aumentada, passando de dois a cinco anos de reclusão.

Já para os demais animais, a punição ainda segue o que está previsto na Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998), que estipula penas de seis meses a um ano de detenção.

— Observamos que muitas pessoas não têm noção da responsabilidade que assumem quando recolhem, ganham, adquirem ou recebem um cão na sua residência. Elas ainda pensam que é um objeto que você usa por um tempo e quando não tiver mais interesse vai jogar porta afora — lamenta Cirne.

Para o promotor, a legislação ambiental brasileira ainda é branda em relação a outros crimes, como tráfico de animais silvestres.

Denúncias

Abandono de animais também é considerado crime. Tatiana Cavagnolli / Agencia RBS

Com a facilidade de acesso a celulares com câmera, o número de denúncias sobre maus-tratos cresce em Passo Fundo, conforme Cirne:

— O uso da tecnologia facilita imensamente para trazer ao MP e autoridades ambientais provas de um caso de maus-tratos. As pessoas passam na rua, veem uma situação no pátio de uma casa e trazem isso para o MP e para a secretaria. Tem um considerável número de pessoas engajadas em Passo Fundo diante da causa animal.

O secretário de Meio Ambiente, Diorges Oliveira, acrescenta que qualquer ato de maus-tratos deve ser denunciado com o máximo de informações possíveis, como fotos, vídeos e testemunhos.

— A luta pelos direitos animais nunca cessa. Infelizmente ainda presenciamos casos que nos deixam estupefatos diante das atrocidades cometidas contra os animais — pontua.

Leia Mais Homem é preso após alvejar cachorro com cerca de 30 chumbinhos em Passo Fundo

Além da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, que possui veterinários, fiscais e motoristas que realizam os atendimentos às ocorrências, as denúncias também podem ser realizadas através do Ministério Público e Brigada Militar.

— Salientamos que todas as denúncias realizadas são anônimas, mas sempre indicamos que seja informado nome e telefone para, caso necessário, buscar mais informações do local para vistoria — explica o secretário.

As denúncias podem ser realizadas através dos seguintes contatos:

Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM): (54) 3335-8350 ou (51) 98437-6920

(54) 3335-8350 ou (51) 98437-6920 Coordenadoria do Bem-Estar Animal: (54) 3311-5494 ou presencilamente na Avenida Brasil Oeste, 2001— bairro Boqueirão

Histórico de casos

Cachorra Anja foi mutilada e precisou realizar duas cirurgias. Reprodução RBS TV / Divulgação

O norte gaúcho registrou diversos casos de maus-tratos aos animais nos últimos meses, seja por negligência ou violência física.

Em dezembro de 2024, um sapo-cururu foi encontrado com a boca colada no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo. O animal precisou passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu cerca de 13 dias após ser encontrado.

Em maio deste ano, um homem foi preso em flagrante após alvejar um cachorro com cerca de 30 chumbinhos no bairro Santa Marta. O laudo do cão Zeca apontou estruturas metálicas nas regiões craniana, cervical e torácica.

Já na semana passada, um caso chocou o município de Caseiros: um homem mutilou uma cadela que estava amarrada nos fundos de sua residência. O suspeito de cometer o crime está preso.