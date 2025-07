Passo Fundo está dando um importante passo para o futuro

Secretaria de Inovação tem a missão de articular poder público, setor privado, academia e sociedade civil. PMPF / Divulgação

Por Bárbara Fritzen, secretária de Inovação de Passo Fundo

Passo Fundo vivencia um momento sem precedentes no cenário da inovação. Não se trata de um projeto pronto, de uma solução de prateleira ou de uma iniciativa construída de maneira unilateral. O que está se construindo aqui é um movimento coletivo, estratégico e sinérgico, que envolve diferentes instituições, empresas e organizações do município.

O "Passo para o Futuro" não representa apenas um ato de pactuação, mas sim uma egrégora de transformação urbana que coloca Passo Fundo no mapa global da inovação.

Com um histórico marcante, Passo Fundo tem se destacado no cenário nacional com bases sólidas: na força da academia, por meio da pesquisa, ciência e tecnologia; nas empresas inovadoras em sua essência; no nosso Parque Científico e Tecnológico; na recente implantação de um hub de inovação capitaneado pela iniciativa privada; e em uma comunidade pulsante de inovação.

Soma-se a esse cenário institucional auspicioso o capital humano e intelectual de excelência: pesquisadores que inovam e geram conhecimento de alto nível, empresários que investem e acreditam na pujança do empreendedorismo, professores que formam, e jovens talentos que criam e se desenvolvem.

Leia Mais Microempresas no centro: o perfil dos novos negócios em Passo Fundo

Nos últimos anos, o município tem avançado em uma agenda coletiva consistente de inovação territorial — mais orquestrada, mais visionária, com governança estabelecida. A partir de um diagnóstico profundo do panorama da inovação local, foi aprovada a Lei Municipal de Inovação, um marco legal que estabelece medidas de incentivo à inovação, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento científico e tecnológico em Passo Fundo.

A cinesia promovida pela Comunidade Vértice — rede consolidada de lideranças e entusiastas do ecossistema de inovação — impulsionou a criação da Secretaria de Inovação, com a missão de articular os mais representativos atores das quatro hélices da inovação: poder público, setor privado, academia e sociedade civil.

A robustez e a maturidade do ecossistema exigiram a estruturação de uma governança sólida e a identificação dos principais desafios, vocações e potencialidades do território. Era necessário construir uma visão de futuro comum, com propósito e direção. Embora não exista uma receita única, adotar métodos bem-sucedidos utilizados em outras cidades permitiu aumentar a eficácia do processo.

Pactos pela inovação vêm sendo implementados em diversas cidades no Brasil e no mundo — como Barcelona, Medellín, Porto Alegre e Rio Grande — como compromissos colaborativos entre os atores de um ecossistema. Um pacto não é um ato litúrgico nem uma metodologia simplista: é o marco inicial de uma jornada de transformação cultural, formação de talentos e consolidação de parcerias estratégicas. Trata-se de projetar o futuro com método, inteligência e engajamento coletivo.

Leia Mais Infraestrutura como base para o desenvolvimento econômico

O passo inicial desta jornada foi sensibilizar e mobilizar os atores locais, promovendo a consciência sobre a importância da inovação como eixo estratégico para o desenvolvimento do município e sobre o papel fundamental de cada hélice nesse processo. As principais instituições de Passo Fundo foram convidadas a integrar uma governança, em diferentes instâncias e com atribuições específicas, garantindo legitimidade e continuidade à pactuação.

Um diagnóstico profundo e estruturado para mapear as potencialidades e os desafios que Passo Fundo apresenta foi aplicado e oportunizou a escuta ativa da comunidade, norteando e alinhando a construção de uma visão de futuro em comum. Até 2050, Passo Fundo quer ser referência nacional entre cidades intermediárias na construção de uma cultura de inovação centrada nas pessoas.

Queremos ser uma cidade conectada ao futuro do trabalho, que valoriza sua identidade, que forma e atrai talentos, que atrai investimentos, que cuida do meio ambiente, da inclusão, da diversidade. Uma cidade que acredita em sua gente. Porque o nosso maior ativo é o capital humano que sustenta nossa matriz econômica diversificada, nossa capacidade de resistir às crises, nossa resiliência diante dos desafios do futuro.

Para concretizar essa visão, definimos missões estratégicas: ser uma cidade sustentável, ser uma cidade de educação inovadora, ser uma cidade agro-inovadora e ser uma cidade das pessoas. Para tangibilizar o movimento, diferentes instituições lideram projetos prioritários, abordando não apenas inovação e tecnologia, mas também sustentabilidade, inclusão e transformação urbana.

Por mais que tenhamos nos inspirado em modelos nacionais e internacionais, o orgulho de ser um “gaúcho lá de Passo Fundo” nos rege a manter a nossa identidade, construindo nossa própria metodologia de inovação territorial. Adaptamos, traduzimos e reinventamos com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa cultura.

Sabemos que estamos apenas no início desta caminhada. Mas sabemos para onde queremos ir. E, o mais importante: sabemos que só chegaremos lá se formos juntos.

É passo por passo.