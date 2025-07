Parque de Rodeios da Roselândia homenageia Teixeirinha com nomes de músicas em placas de rua em Passo Fundo

O Parque de Rodeios da Roselândia Vitor Mateus Teixeira (Teixeirinha) em Passo Fundo, no norte do Estado, começou a ganhar placas de identificação nesta terça-feira (1º).

A ação é uma homenagem à cultura gaúcha e à música regional: todas as ruas internas do espaço deverão receber uma sinalização com placas que levam o nome de canções do cantor Teixeirinha.

As primeiras instalações ocorreram próximas ao Rancho do Teixeirinha, espaço de propriedade do empresário e fã João Prado, idealizador da ação. As ruas Pobre João, Querência Amada e Gaúcho de Passo Fundo já foram identificadas.

— Em eventos grandes, os rancheiros convidam as pessoas e ninguém consegue se achar, porque as ruas não têm nomes. Agora cada rancho vai ter um endereço — disse.

Prado explica que foi o responsável por três placas de rua e que o objetivo agora é incentivar outros empresários da cidade a investirem no local.

— Eu sou um sonhador. Temos um parque tão bonito e um garoto propaganda conhecido no mundo todo como o Teixeirinha, como não vamos usufruir? É uma coisa simples e eficaz. Esse movimento é um embrião para que desperte outros empresários a ajudarem com as placas. Eu inicio para que depois outros deem continuidade — explica.

Conhecido como o "Gaúcho de Passo Fundo", Teixeirinha foi descoberto por uma gravadora de São Paulo enquanto trabalhava em banca de Tiro ao Alvo no centro da cidade. O carinho do músico pelo município rendeu uma praça com seu nome, onde uma escultura, feita de sucata e metais pelo artista plástico Paulo Siqueira, relembra o cantor.

Ao todo, cerca de 15 ruas devem receber o nome de canções do Teixeirinha, como afirma o administrador do parque, Valter Carbolin: