Parada desde dezembro, obra da ponte entre Ronda Alta e Campinas do Sul deve ser retomada nos próximos dias

Obras da ponte estão paradas desde dezembro de 2024. Prefeitura de Campinas do Sul / Divulgação

Prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2025, a conclusão da ponte entre os municípios de Ronda Alta e Campinas do Sul, no norte gaúcho, foi adiada. Parada de dezembro a julho, a obra deve ser retomada nos próximos dias.

Conforme a prefeitura de Campinas do Sul, que está à frente da operação, os trabalhos não voltaram no início do ano porque o município aguardava o pagamento da última parcela do governo federal. O valor de R$ 2,9 milhões foi depositado em 3 de junho.

Desde então, o município estava em tratativas com a empresa Traçado, que migrou para outro serviço depois do recesso do fim do ano passado, em meio à espera do valor devido.

À reportagem, o prefeito de Campinas do Sul, Paulo Sérgio Battisti, disse que as equipes devem começar a montar o canteiro de obras nos próximos dias.

— Já contrataram a pedreira, o muros de gabião e estão vindo para a obra. Nessa semana ou na semana que vem começam a montar o canteiro de obras, está tudo certo — disse.

Demanda histórica, a ponte sobre o Lago do Rio Passo Fundo, que liga Campinas do Sul a Ronda Alta, vai conectar duas regiões isoladas por uma barragem há mais de 60 anos. A construção deve aproximar os municípios do Planalto Médio e Alto Uruguai através da RS-211.

No momento, a obra está 93% concluída. O próximo passo é a construção das duas cabeceiras da ponte. A partir da retomada, o processo deve ser finalizado dentro de quatro meses. A expectativa é que o novo acesso seja inaugurado até o final do ano.

Estrutura

A ponte terá comprimento total de 247,5 metros, além de 10 metros de largura em via dupla. O investimento na estrutura é previsto em R$ 25 milhões, sendo:

R$ 14,9 milhões de fundo federal

de fundo federal R$ 7,7 milhões de fundo estadual

de fundo estadual R$ 3 milhões das prefeituras dos dois municípios envolvidos na obra.