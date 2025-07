Município multa construtora e interdita obra após asfalto ceder na Rua Quinze de Novembro

Interditado desde 31 de maio, o trecho em meia pista da Rua Quinze de Novembro, no centro de Passo Fundo, não tem data para ser liberado. A passagem foi interrompida pela Defesa Civil depois que parte do asfalto da via cedeu.

O dano na estrutura foi causado por uma obra privada que está em andamento na rua e, desde então, caminhões e ônibus não podem acessar a via. Conforme o secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi, a empresa foi multada em R$ 5 mil e a obra foi interditada.

— A expectativa da empresa é que entre 30 e 60 dias eles consigam executar essa contenção. A construção do prédio só pode ser retomada depois que a contenção for finalizada — explica.

Além dos problemas na infraestrutura, a interdição da rua também virou motivo para intensificar a lentidão no trânsito naquela região. Comerciantes e moradores vizinhos à obra relatam apreensão durante a passagem de ambulâncias, uma vez que a via é caminho para a emergência do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), na Rua Teixeira Soares.

Com o bloqueio, que abrange metade da quadra e a esquina com a Rua Uruguai, os carros não têm espaço para abrir passagem aos veículos de saúde.

— O trânsito já é complicado normalmente, então com essa interdição fica ainda pior. Já chegamos duas vezes ali, com pacientes severos, e estava tudo trancado. O que levaria de dois a três minutos, leva quase 10 — relata o técnico em enfermagem do Samu, Gilmar Machado.

Trecho coberto com lonas pretas, à esquerda, mostra área em que asfalto cedeu na Rua Quinze de Novembro. Cristiano Junkherr / Grupo RBS

Gerente de uma loja naquelas redondezas, Júlia Caticilene Culmann já presenciou muitos carros invadindo a calçada na tentativa de liberar espaço para passagem.

— É perigoso para os pedestres, né? Porque a rua e a calçada já são estreitas. Ao mesmo tempo, quando ouvem a sirene, os motoristas tentam dar passagem como podem — relata.

No local, permanece proibida a passagem de veículos pesados como caminhões e ônibus. A via é sinalizada também aos pedestres.

O que diz a construtora

Questionada, a empresa Borin Construções e Incorporações disse que segue o trabalho para solucionar o problema: