Mudanças climáticas: o que isso tem a ver com você

Calor fora do comum, chuvas mais fortes e secas prolongadas são sinais das mudanças climáticas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por Luciana Londero Brandli, co-fundadora da Greena Soluções em Sustentabilidade

Nos últimos anos, falar sobre mudanças climáticas deixou de ser uma conversa entre especialistas para se tornar uma pauta presente no nosso dia a dia. Está nos jornais, nas redes sociais, nas escolas, nas empresas. Mais do que nunca, está também dentro de casa: no calor fora do comum, nas chuvas mais fortes, nas secas prolongadas, na falta de estações definidas.

A pergunta que muitos ainda se fazem é: o que isso tem a ver comigo? A resposta é: tudo.

Quando ouvimos falar em mudanças climáticas, é comum imaginar florestas secas, geleiras derretendo, temperaturas elevadas e grandes enchentes, como aquelas que assolaram o RS em 2023 e 2024, e que agora voltam a nos assombrar.

E, de fato, tudo isso está acontecendo. Mas limitar essa pauta apenas ao meio ambiente é não enxergar toda a complexidade do problema. A verdade é que as mudanças climáticas atravessam diversas dimensões da nossa vida — da saúde à economia, do presente ao futuro.

Impacto na saúde

O aumento das temperaturas e a alteração nos padrões de chuva favorecem a proliferação de doenças transmitidas por vetores. O ar mais seco e poluído agrava problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos.

Impacto na economia

No campo da economia, os impactos são igualmente profundos. Eventos extremos, como enchentes, secas e ciclones, causam prejuízos bilionários. O agronegócio, tão importante para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, é diretamente afetado pela escassez de água, pela alteração nos ciclos das plantações e pelo aumento de pragas.

Nosso modo de viver também está sendo transformado. Cidades precisam se adaptar aos novos padrões de clima. Edificações sofrem com alagamentos ou calor excessivo.

Impacto no futuro

E o mais importante: as mudanças climáticas comprometem o futuro das próximas gerações. O que está em jogo não é apenas a nossa sobrevivência hoje, mas as condições de vida que deixaremos para as futuras gerações. Ignorar esse fato é adiar soluções que já deveriam estar em prática.

A boa notícia é que, ao mesmo tempo em que somos parte do problema, também podemos ser parte da solução. Neste sentido, o despertar coletivo é fundamental para impulsionar ações imediatas, como economizar energia, reduzir o consumo de plásticos, escolher meios de transporte mais sustentáveis, separar corretamente os resíduos sólidos e valorizar os produtores locais.

Mas também precisamos olhar para ações de longo prazo. Governos, indústrias e universidades têm papel essencial nesse processo.

As cidades precisam ser repensadas com foco em sustentabilidade e resiliência. Isso inclui áreas mais permeáveis, mais verdes, menos carros e mais espaços para pessoas. Melhorar a mobilidade com ciclovias, calçadas e transporte público acessível é essencial para reduzir impactos climáticos e melhorar a qualidade de vida.

As indústrias têm papel-chave na transição ecológica ao repensarem sua produção, reduzirem poluentes, adotarem energias renováveis e inovarem com responsabilidade. Um setor industrial sustentável é vital para uma economia de baixo carbono.

As universidades devem ser a base dessa transição, por meio da educação, da pesquisa e da formação de cidadãos conscientes. Sem educação, não há transformação.

Não se trata de alarmismo, mas de responsabilidade. De entender que cuidar do planeta é também cuidar de si, da sua família, da sua cidade. E isso começa com uma mudança de postura: parar de pensar que “isso não é comigo” e começar a agir com a certeza de que cada escolha importa.