MP denuncia motorista que causou uma morte e deixou três feridos após acidente por homicídio doloso e qualificado

Uma das vítimas morreu no local do acidente. Aluísio Valle / Jornal Integração Regional / Divulgação

O Ministério Público denunciou por homicídio doloso e três tentativas de homicídio qualificado o motorista que causou um acidente na RS-143, em Constantina, no norte gaúcho, em 1° de junho.

Na colisão, uma mulher de 60 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças, sendo que uma segue em coma. Após o acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Segundo a denúncia, ele estava embriagado.

O MP também solicitou a reparação de danos no valor de 100 salários mínimos, cerca de R$ 152 mil no valor atual. A denúncia foi oferecida no dia 30 de junho pelo promotor de Justiça, Raphael Arice Junqueira de Paulo.

— Uma resposta severa, com o oferecimento da denúncia, além de cabível, foi necessária. Hoje, compadecemos por toda a família vitimizada, desejando força e recuperação — disse o promotor.

O denunciado está preso e teve habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) na última terça-feira (1°). O nome dele não foi divulgado.

Relembre o caso

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista trafegava com um Fusion na RS-143, no km 20, entre Constantina e Liberato Salzano, por volta das 14h do dia 1° de junho, quando perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, batendo de frente em um HB20. Ambos os veículos eram de Constantina.

O motorista do Fusion fugiu sem prestar socorro. No HB20, estavam quatro pessoas da mesma família. Uma mulher de 60 anos morreu no local. Ela foi identificada como Dirce Aguida Bedin.