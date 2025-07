Morre Erica Eickhoff Henz, aos 101 anos

Erica Eickhoff Henz morreu aos 101 anos. Elci Terezinha / Arquivo Pessoal

Vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e uma broncopneumonia, Erica Eickhoff Henz faleceu em 22 de junho. Nascida em Vila Flores, localidade em Ijuí, na Região Noroeste, ela tinha 101 anos.

Professora, Erica começou a lecionar aos 15 anos, em Linha 8 Leste, em Ijuí. Posteriormente, também atuou em Ajuricaba, por ter sido uma das primeiras da comunidade de origem alemã a ser alfabetizada em português.

Ela fundou o primeiro jardim de infância do município de Chiapeta, também no Noroeste. A família descreve Erica como "uma pessoa à frente do seu tempo", com grande amor pelo conhecimento e pela arte.

Erica foi casada com Arno Henz, com quem celebrou matrimônio em 1945. Ela deixa os filhos Ilci, Roseli, Hildo, Gilmar, Cezar e Sandra, além de nove netos: Luis Gustavo, Edgar, Guilherme, Livia, Gabriel, Amanda, Wagner, Rodrigo e Pedro, e cinco bisnetos.

Trajetória

Após a atuação como professora, Erica e o marido fundaram um comércio que funcionou por mais de 40 anos em Chiapeta. Ela ficou conhecida por sua liderança e atuação comunitária em vários segmentos do município.

Foi a primeira presidente do Clube de Mães da cidade, com envolvimento direto em ações sociais, cursos e movimentos para doações. Católica, atuou por mais de 20 anos no grupo de oração Primavera, no coral, na catequese, na crisma e coordenou cursos de noivos.

Erica gostava muito de ler, era assinante de Zero Hora havia anos. Apreciava uma boa conversa, tomar chimarrão e cantar músicas em alemão. Tocava violino e lia partituras desde os 14 anos, herança da Família Eickhoff.

Costumava receber muitas visitas, pois tinha mais de cem afilhados no município de Chiapeta. Incentivava a leitura em casa, tinha uma máquina fotográfica Kodak, com a qual registrou muitos momentos especiais, como a nevasca de 1965. Ela sabia costurar e copiava os moldes da revista Burda, em alemão.