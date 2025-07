Maurício Dal Agnol seguiu cometendo crimes mesmo depois da prisão em 2014, aponta Ministério Público

Investigação identificou um esquema de lavagem de dinheiro para ocultar os valores obtidos de forma indevida ao longo dos últimos anos. Luiz Otávio Calderan / Agencia RBS

O último sábado (5) marcou um mês desde que o advogado Maurício Dal Agnol foi preso novamente, em Passo Fundo, no norte gaúcho. Ele é alvo de denúncia, junto com outras oito pessoas, por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os crimes teriam acontecido nos anos após a Operação Carmelina, realizada em 2014, que resultou na prisão do advogado por seis meses.

A ação mais recente, que apreendeu diversos objetos e, depois, culminou na prisão de Maurício Dal Agnol, foi resultado de uma ação do Ministério Público de Passo Fundo. De acordo com o promotor responsável, Diego Pessi, a investigação identificou um esquema de lavagem de dinheiro para ocultar os valores obtidos de forma indevida ao longo dos últimos anos.

— Essa nova operação (Barba Negra) diz respeito à ocultação dos valores ilícitos, ou seja, as condutas no sentido de esconder esses valores dos credores, de reinserir esses valores no mercado, dando a eles uma conotação ilícita que, na verdade, mascara a sua origem — detalhou o promotor.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Passo Fundo se desenrolou ao longo de anos. No caminho, o MP quebrou sigilos bancários e analisou uma série de dados para identificar o esquema criminoso.

Mesmo depois do período preso, Dal Agnol teria liderado um grupo de pessoas físicas e jurídicas para ocultar valores através dos mercados financeiro e imobiliário. O dinheiro estaria ligado aos montantes que ele se apropriou de clientes.

Até o momento, o MP identificou que Dal Agnol e os outro oito denunciados movimentaram, pelo menos, R$ 40 milhões. Com o avanço das investigações, o montante pode aumentar.

— Estamos aguardando a autorização judicial para acessar o conteúdo dos dispositivos apreendidos, como aparelhos de telefone, HDs e outros elementos de prova. Depois vem a instrução em juízo, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas, e também o interrogatório dos acusados — disse Pessi.

Imóveis, carros, bebidas e dinheiro

Durante o cumprimento dos mandados em endereços ligados ao advogado no mês de maio, foram apreendidos diversos objetos. Em imagens cedidas pelo Ministério Público, é possível identificar caixas de bebidas e charutos de alto valor.

Ao todo, o Gaeco apreendeu R$ 4,7 milhões em dinheiro nos endereços de Dal Agnol, além de 25 veículos e 50 imóveis, bem como outros objetos.