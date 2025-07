Mapa das Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul é lançado em Passo Fundo

Foi lançado em Passo Fundo, na tarde desta sexta-feira (11), o Mapa das Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul. O objetivo do levantamento é estimular o compartilhamento de informação, a conservação e responsabilidade da comunidade com a preservação dos espaços.

O estudo levou dois anos para ser concluído e contou com o auxílio de ambientalistas, prefeituras municipais e comitês das bacias do RS. A produção do documento é de autoria do deputado estadual Miguel Rossetto (PT), presidente da Frente Parlamentar das Águas, e do deputado federal Elvino Bohn Gass (PT), que preside a Frente Parlamentar Nacional em Defesa das Bacias Hidrográficas Brasileiras.

Conforme Rossetto, é necessário debater o planejamento do uso das águas para ser possível conviver de forma segura e sustentável com as mudanças climáticas:

— Cada vez mais nós teremos que conviver com eventos extremos, de chuvas e enxurradas ou de estiagem e secas severas. Essa é a grande marca das mudanças climáticas. É preciso preservar o que nós temos de bem comum maior, que são nossas águas, e reconhecer a necessidade de repensarmos um planejamento estratégico.

No mapa, que conta com a ilustração de 25 bacias hidrográficas, é possível encontrar a Bacia do Rio Passo Fundo, que possui uma área de 4.859,13 km². Outras cidades da Região Norte também estão presentes no documento, como Carazinho, Frederico Westphalen e São Luiz Gonzaga.

— Passo Fundo é um caso curioso, porque, geograficamente, parte das águas da bacia vão para o Rio Uruguai e parte para o Lago Guaíba. É uma das poucas bacias que joga para os dois rios — acrescenta o deputado.