Mais de 14 mil veículos de Passo Fundo estão com IPVA 2025 atrasado

De acordo com os dados da Receita Estadual, cerca de 87.230 veículos de Passo Fundo precisam pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No entanto, aproximadamente 14,7 mil motoristas ainda não quitaram o valor , o que corresponde a 16,8% de inadimplência .

Quem ainda não pagou o imposto tem até a próxima sexta-feira (18) para quitar a dívida e evitar complicações. A falta de pagamento pode resultar na inscrição do nome do proprietário na dívida ativa, além de multas e juros.

Formas de pagamento e consultas

O IPVA é obrigatório para veículos fabricados a partir de 2006 e pode ser consultado de forma rápida por meio do aplicativo IPVA RS ou no site da Secretaria da Fazenda do Estado. O pagamento pode ser feito em diversos bancos e lotéricas da Caixa Econômica Federal, utilizando o número da placa e o RENAVAM do veículo. Além disso, também há a opção de pagar com Pix.