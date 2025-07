Infraestrutura como base para o desenvolvimento econômico 

Nossa infraestrutura, capital humano e visão estratégica formam uma base sólida para novos empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. Diogo Zanatta / Arquivo Pessoal

Por Adolfo de Freitas, secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo

Como secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, reafirmo com confiança que nossa cidade vive um momento estratégico para consolidar-se como destino preferencial de novos investimentos. Esse protagonismo regional é sustentado, sobretudo, por uma infraestrutura urbana, logística e institucional robusta, que viabiliza o crescimento sustentável e torna nosso ambiente de negócios cada vez mais atrativo e seguro. Mas, sem dúvidas, precisamos avançar no quesito infraestrutura.

A infraestrutura é um dos pilares mais relevantes na decisão de investidores. Passo Fundo vem investindo fortemente nessa área, com destaque para sua conectividade logística, já que temos um entroncamento rodoviário com acesso facilitado a grandes centros urbanos, com acesso privilegiado ao Mercosul, além de contar com o Aeroporto Lauro Körtz, que opera com índices crescentes de ocupação e tem papel essencial na integração regional. A concessão por meio de Parceria Público-Privada (PPP) em andamento abrirá caminho para novos voos comerciais e melhorias na segurança e estrutura do terminal, tornando a cidade ainda mais atrativa para negócios que exigem agilidade e conectividade.

Além disso, Passo Fundo está estrategicamente posicionada no Corredor Bioceânico, o que amplia sua vocação logística, ligando o Brasil a mercados nacionais e internacionais de forma eficiente. A infraestrutura também avança nos setores de saneamento, energia, mobilidade urbana e conectividade digital — fatores fundamentais para a tomada de decisão de empresas que buscam estabilidade e eficiência operacional.

Nosso ambiente regulatório favorece o investidor com segurança jurídica, agilidade administrativa e políticas públicas claras de fomento à indústria, serviços, saúde, educação e tecnologia. A cidade oferece incentivos para implantação, expansão e modernização de empreendimentos, com destaque para os distritos industriais estruturados, suporte técnico ao licenciamento ambiental e articulação direta com o setor privado.

Nosso plano de desenvolvimento econômico está apoiado em eixos que se complementam à infraestrutura, como a atração de novos empreendimentos por meio de prospecção ativa e investimentos públicos, fortalecimento da produção local, qualificação profissional e políticas de inovação. Passo Fundo conta com programas de incentivo fiscal, parcerias com universidades e centros de pesquisa, além de um ecossistema que estimula a criação e o crescimento de negócios.

O setor industrial é diversificado e conectado às cadeias produtivas regionais, com forte presença nos segmentos metalmecânico, biocombustíveis, têxtil, construção civil, alimentos e cosméticos. Destaca-se a atuação da Be8, maior produtora de biodiesel do país, que agora investe mais de R$ 1,5 bilhão na instalação da primeira planta do Brasil para produção de etanol, glúten vital e outros.

Esse projeto é resultado direto de um ambiente com infraestrutura de suporte, incentivos municipais e articulação pública eficaz — e terá impacto imediato na geração de empregos e estímulo à agricultura de inverno.

A infraestrutura também impulsiona o agronegócio com uma base agrícola sólida, unidades de beneficiamento, redes de escoamento e centros de pesquisa agropecuária. Passo Fundo mantém superavit na balança comercial, com destaque para soja, milho, trigo, carnes e laticínios. O setor se beneficia da proximidade de rodovias, energia confiável, água em abundância e acesso à tecnologia e inovação.

A inovação também exige infraestrutura: criamos recentemente a Secretaria de Inovação, que coordena políticas públicas e articulações com o ecossistema tecnológico da região. Participamos de ambientes como o Parque Tecnológico, o Inova RS, o Hub Aliança, o Passo Fundo Valley e outros, além de termos aprovado a Lei do Sandbox Regulatório e, em breve, uma lei inédita de fomento à inovação, com incentivos diretos a startups e empresas de base tecnológica.

Outros setores que demandam infraestrutura de excelência e contribuem para nosso desenvolvimento são a saúde e a educação. Contamos com nove hospitais, três faculdades de medicina e instituições de ensino de destaque, formando mão de obra qualificada e promovendo pesquisa aplicada ao setor produtivo. Essa base educacional sólida contribui para a expansão do mercado de trabalho e impulsiona o setor da construção civil e serviços especializados.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico atua como facilitadora, oferecendo suporte técnico, inteligência de mercado e integração com políticas estaduais e federais.

Alinhamos nossos projetos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à agenda ESG, promovendo crescimento com impacto social e ambiental positivo. Temos indicadores relevantes: PIB de aproximadamente R$ 11 bilhões, considerada a base de 2022; mais de 8 mil empresas ativas e 40 mil CNPJs ativos; empregabilidade acima da média estadual; reconhecimento como uma das 100 melhores cidades para negócios no Brasil (Fonte Urban Systems), somos a única cidade gaúcha classificada como das melhores no Brasil para se envelhecer, enfim, o momento demonstra que estamos no caminho certo, mas os investimentos são necessários, precisamos da participação dos entes governamentais nacional e estadual para enfrentarmos o desafio de melhorar nossa infraestrutura, inclusive com participação efetiva e financeira do Governo Municipal.

Passo Fundo está no caminho certo! Nossa infraestrutura, capital humano e visão estratégica formam uma base sólida para novos empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. Convidamos investidores, empreendedores e parceiros a conhecerem o potencial da nossa cidade — onde investir é ter a certeza de crescer com segurança, solidez e futuro.

Adolfo de Freitas é formado em Direito e tem especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Por 11 anos foi Procurador-Geral de Passo Fundo e atualmente é secretário de Desenvolvimento Econômico.