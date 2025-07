Indígenas ocupam propriedade rural em Erebango e afirmam que área seria demarcada

Em Erebango , no norte do RS, indígenas Kaingang ocuparam uma propriedade rural que faz divisa com a Reserva Ventarra Alta . O grupo afirma que o terreno de cerca de 80 hectares faz parte da Terra Indígena demarcada pelo governo federal.

Policiamento reforçado

O objetivo do policiamento é evitar um possível conflito entre as partes, de acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Norte.