Homenagens e abraços marcam a retomada das aulas em escola alvo de ataque em Estação

Os abraços dos professores, zelador e policiais recepcionam os estudantes que retornam à Escola Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, nesta quinta-feira (17), pela primeira vez desde o ataque do dia 8 de julho.

Nos muros e no portão, cartazes e flores relembram o aluno Vitor André Kungel Gambirazi, nove anos, que morreu no ataque cometido por um adolescente de 16 anos. A tentativa de superar o trauma vivido é o foco das atividades de retomada, com acolhimento, afeto e práticas lúdicas.

Conforme a direção da escola, as aulas vão até a sexta-feira (18) e depois inicia o recesso escolar. Os cerca de 150 alunos atendidos pela escola, assim como de outras quatro instituições do município, voltarão para as atividades letivas em agosto.

Leia Mais Mensagens de ódio e ameaças a escolas crescem na internet, aponta estudo