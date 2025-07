História da sociedade e do congresso da Sober: este ano em Passo Fundo

A história da Sober está profundamente entrelaçada com o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão rural no Brasil. Desde suas origens, a entidade estimulou debates sobre currículos, metodologias e políticas para o meio rural. Sua atuação contribuiu significativamente para a formação de quadros técnicos e acadêmicos que ocuparam funções-chave em universidades, centros de pesquisa e na formulação de políticas públicas.

Os congressos têm abordado temas cruciais como sustentabilidade, inovação, segurança alimentar, políticas agrícolas, bioeconomia e mudanças climáticas, sempre refletindo os desafios e transformações do setor rural brasileiro. Neste ano tratará das Tecnologias, Energias Renováveis e Financiamento Verde no Agronegócio.

Com 66 anos de história, a Sober continua sendo uma referência no Brasil para a produção e disseminação de conhecimento sobre o mundo rural. Seu compromisso com a ciência, com a formação de recursos humanos qualificados e com a formulação de políticas públicas é evidenciado tanto na trajetória institucional quanto na realização de seus congressos, que permanecem como espaços privilegiados de encontro entre ciência, sociedade e desenvolvimento.