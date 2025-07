Frio e sol predominam no fim de semana em Passo Fundo; veja como fica o tempo nos próximos dias

Frio e sol marcarão os próximos dias em Passo Fundo. Daniela Xu / Agencia RBS

A temperatura deve cair ainda mais no fim de semana em Passo Fundo, no norte do Estado. Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar polar avança sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo firme e seco nos próximos dias.

No sábado (19), os termômetros devem registrar mínima de 6ºC e máxima de 17ºC. No domingo (20), as temperaturas sobem um pouco com de mínima de 8ºC e máxima de 20ºC.

O tempo durante o fim de semana será de sol entre nuvens, com possibilidade de geada nas primeiras horas da manhã, especialmente em áreas de baixada ou mais elevadas, como afirma o meteorologista da Climatempo, Vitor Takao:

— Madrugadas e noites com céu limpo favorecem as temperaturas mais baixas. Ao longo da próxima semana podemos esperar uma maior formação de nebulosidade no céu. Então, naturalmente, as temperaturas começarão a aumentar gradativamente — explica.

Segundo a Climatempo, o tempo firme predomina até pelo menos quinta-feira (24), com variação de nuvens e sem previsão de chuva. Na sexta-feira (25), no entanto, um novo sistema deve trazer instabilidade para a região, com previsão de 4,7 milímetros de chuva e temperaturas entre 15ºC e 23ºC.

Confira como fica o tempo em Passo Fundo nos próximos dias

Sábado (19)

Sol o dia todo com muitas nuvens de manhã. À noite forma-se nevoeiro. Mínima de 6ºC e máxima de 17ºC.

Domingo (20)

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Mínima de 8ºC e máxima de 20ºC.

Segunda-feira (21)

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Mínima de 9ºC e máxima de 21ºC.

Terça-feira (22)

Sol com nevoeiro ao amanhecer. Nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Quarta-feira (23)

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 10ºC e máxima de 14ºC.

Quinta-feira (24)

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 8ºC e máxima de 18ºC.

Sexta-feira (25)