Família que teve casa alagada em Passo Fundo entra na Justiça após imóvel ser interditado

Fora de casa há quase dois meses , uma família de Passo Fundo entrou com processo na Justiça contra a prefeitura . A residência localizada na rua das Chácaras, no bairro Vera Cruz, foi interditada pela Defesa Civil no dia 26 de maio.

A história viralizou nas redes sociais no fim de junho, quando foi publicado um vídeo da família quebrando as paredes para conseguir escoar a água da chuva (assista abaixo).

A família entrou com a ação judicial no início deste mês e a primeira audiência de conciliação aconteceu na semana passada. Foi determinada a realização de uma perícia no imóvel, laudo que será produzido por um perito nomeado pela juíza do caso.