Encontrado corpo de idoso que desapareceu em Seberi 

O corpo de Oraci Antônio de Queiroz , 80 anos, foi encontrado no início da tarde desta terça-feira (22), em Seberi , no norte do Estado. O idoso estava desaparecido desde a última quinta-feira (17) .

No início do ano, o idoso foi diagnosticado com Alzheimer, mas mantinha a medicação em dia. De acordo com a família, dias antes de desaparecer, Oraci fez uma bateria de exames para internação e tratamento da doença.