Jair Silveira Costa "deixou um legado enorme", afirma presidente da Federação Gaúcha de Motociclismo

Morreu na terça-feira (1º), Jair Silveira Costa, aos 68 anos, após um AVC no sábado (28), enquanto participava de evento em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital de Canoas, mas não resistiu.

Costa era conhecido como um ícone do motociclismo gaúcho e dedicou a sua vida ao esporte, marcando a carreira de diferentes pilotos. Também foi um dos fundadores da Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM), onde atuou como presidente por 14 anos. Atualmente, seguia auxiliando o presidente, Luizinho Rizotto.

— Eu conheci o Jair a 40 anos atrás. O nosso motociclismo do Rio Grande do Sul é um dos melhores campeonatos do Brasil, organizado pelo Jair. Era um cara batalhador, apaixonado pelo que fazia e fazia sempre com amor e com carinho. Fui vice-presidente dele também. Deixou um legado enorme — afirma.

Por meio de nota nas redes sociais, a FGM afirmou que a morte de Jair deixará um vazio nas pistas, nos bastidores e no esporte e que, sem ele, muito do que foi construído no motociclismo gaúcho não seria possível (confira na íntegra abaixo).

Apesar de viajar com frequência para participar de eventos ligados ao esporte, Costa estava sempre disposto a ajudar os amigos e familiares no que fosse preciso.

— Vou lembrar dele com muito carinho. Apesar de sentir a ausência dele durante tantas viagens, sempre foi muito prestativo, podia contar com ele para o que fosse, mesmo se estivesse do outro lado do Estado. Eu ajudei meu pai na organização de alguns eventos, mas ele também tinha um cachorro que acompanhava ele, o John, que deve ter viajado mais do que eu — relembra o filho, André Somenzi.

— O lugar dele era na pista. Aprendi a gostar desse mundo também, porque eu e minha família acompanhávamos. Sou muito grata por ter visto meu pai se tornar avô. Ele mudou muito a forma de ver a família. Tenho dois filhos, o Miguel e o Murilo, e meu pai se transformou completamente depois de virar avô. Eles tinham muito carinho um pelo outro. Ele vai fazer muita falta e tenho muito orgulho da trajetória de vida dele — complementa a filha, Andrea Somenzi.

Inúmeras foram as experiências que marcaram a vida de Costa no esporte: realizou provas de motocross, velocross e enduro, foi idealizador da Copa Norte, instrutor Honda e piloto Yamaha. Por causa do motociclismo, ele também somou várias amizades ao longo do caminho. Evanir Wolff, prefeito de Tapejara, relembra do amigo como inspirador, otimista e batalhador.

— Ele deixa um legado muito bonito. Nos eventos cuidava de todos os detalhes. Sempre dava muito reconhecimento aos pilotos e a todos os que trabalhavam durante os eventos. Ele via o esporte como algo que fazia a diferença na vida das famílias e das pessoas — disse.

Nota da Federação Gaúcha de Motociclismo

"Com profundo pesar, a Federação Gaúcha de Motociclismo lamenta a perda de Jair Silveira Costa. Um nome que deixou sua marca no motociclismo do Rio Grande do Sul com décadas de dedicação, amizade e amor incondicional pelo esporte.

No último sábado, dia 28, ao final do dia, Jair sofreu um AVC hemorrágico. Foi socorrido às pressas e encaminhado ao hospital de Canoas, onde deu entrada por volta da 1h da manhã de domingo. Apesar de todos os esforços da equipe médica, a gravidade do quadro foi irreversível. Infelizmente, Jair não resistiu.

Ele faleceu aos 68 anos, deixando a esposa, dois filhos e dois netos. Uma perda irreparável para todos que o conheciam e admiravam.

Sua ausência deixa um vazio imenso nas pistas, nos bastidores e em cada momento do nosso esporte. Sem ele, muito do que construímos no motociclismo gaúcho simplesmente não existiria. Que sua memória siga viva e inspirando todos que compartilham dessa mesma paixão.