Como será a escolha do concurso que busca as árvores gigantes do Rio Grande do Sul

Árvores podem ser candidatas a fornecer sementes para a produção de mudas de qualidade. Ilvandro Barreto de Melo / Arquivo Pessoal

Árvores de erva-mate de todo o Estado concorrem em uma disputa que revelará qual a maior árvore em todo o território gaúcho. O concurso das árvores gigantes é coordenado pela Universidade de Passo Fundo (UPF), com apoio da Emater-RS.

O critério de seleção é a circunferência da planta, medida na altura do peito, a cerca de 1m30cm do solo. O objetivo é mapear o máximo de circunferência e idade que uma árvore de erva-mate pode chegar no Estado, para pesquisa.

— Hoje não temos informações regionais sobre as médias da planta no Estado, então um dos objetivos do concurso é descobrir exatamente isso — comenta uma das membras da comissão organizadora do concurso, Gabriela Rodrigues.

Através da competição, serão identificadas e mapeadas as árvores que conseguiram viver por muito tempo no Estado e que, por consequência, possuem uma carga genética resistente ao clima, doenças e pragas.

Por estarem adaptadas ao solo, elas podem ser candidatas a fornecer sementes para a produção de mudas de qualidade. A possibilidade de coleta das sementes deverá ser estudada com os proprietários.

Etapas da seleção

Fernando Dias / Ascom/Seapi

Com período de inscrições encerrados em 30 de junho, cada um dos polos ervateiros do RS tem até o dia 1º de agosto para selecionar as 10 maiores árvores inscritas em sua região, e encaminhar à coordenação do concurso. O total de inscritos ainda não foi contabilizado.

— A partir disso, nossa comissão selecionará as 10 (árvores) maiores a nível estadual. Visitaremos os locais para verificar as informações, como o local, as características da árvore e as coordenadas. O resultado será divulgado em setembro — complementa Rodrigues.

A coordenação do concurso terá pouco mais de um mês para visitar as maiores árvores de cada polo ervateiro. Isso deve acontecer entre os dias 1º de agosto e 10 de setembro. O resultado será divulgado no dia 21 de setembro, quando se comemora o Dia da Árvore.

A coordenação geral do concurso é de responsabilidade do Laboratório de Manejo da Vida Silvestre (LAMVis) da UPF, com apoio operacional da Emater.