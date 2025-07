Artesãos de Passo Fundo podem solicitar carteira profissional; veja documentos, prazos e benefícios

Documento formaliza a atividade do artesão.

Assim como outras profissões, o trabalho do artesão também exige formalização. Uma das formas de reconhecimento é a Carteira Nacional do Artesão , documento gratuito que identifica o profissional e garante uma série de benefícios.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, a carteirinha pode ser solicitada na agência do FGTAS/Sine, na Avenida Brasil Leste, 631 — Centro. Além de reconhecer formalmente o trabalho, o documento também permite que os profissionais cadastrados participem de feiras, eventos e outras oportunidades oferecidas pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB).