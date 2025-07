"A palavra-chave é recomeçar", afirma secretária de educação de Estação após retomada das aulas no município 

Policiais acompanharam a retomada das aulas nesta segunda-feira (14). Reprodução / RBS TV

Com cautela e apoio profissional, a rotina escolar começa a ser reconstruída em Estação, no norte do Estado. As aulas haviam sido canceladas após um ataque a facas matar um aluno e ferir outras quatro pessoas na última semana.

Três escolas municipais e uma estadual voltaram, aos poucos, à rotina nesta segunda-feira (14). Já a Escola Maria Nascimento Giacomazzi, onde aconteceu o caso, deve voltar às atividades na quinta-feira (17), como afirma a secretária municipal de Educação, Marcele Anversa:

— Estamos planejando esse retorno antes do recesso escolar. Estamos fazendo todo esse planejamento pedagógico e psicossocial, nesta escola será mais intensificado, com psicólogas presentes em todas as turmas. Também teremos um ambiente lúdico, com atividades diferenciadas que a escola está construindo junto aos profissionais de educação — explica.

Um protocolo de segurança que inclui policiamento reforçado de maneira integral e instalação de dispositivos nas escolas, como botões de pânico e sinais de alerta, também faz parte das ações de retomada.

Conforme Marcele, nas quatro das cinco escolas do município onde aconteceu o retorno, psicólogas estiveram presentes para atender pais e alunos:

— Esse suporte possibilitou um retorno tranquilo. Ele foi construído a muitas mãos, com o apoio de muitas pessoas. E hoje não poderia ser diferente, ele se consolidou com o apoio de todos. Hoje as crianças deram um retorno muito positivo, e são eles que, na verdade, vão nos ajudar a reconstruir — disse.

Uma equipe de quatro psicólogos e assistentes sociais enviados pelo Ministério da Educação (MEC) também atende à comunidade escolar afetada pela tragédia.

Pais e alunos também receberam apoio de psicólogas durante o retorno. Reprodução / RBS TV

O grupo faz parte do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, do governo federal. O trabalho visa fortalecer a resiliência da comunidade escolar, mitigar impactos de ataques violentos e garantir retorno seguro e às atividades.