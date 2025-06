Vítimas de acidente em Cruz Alta eram colegas e trabalhavam em posto de combustíveis

O posto de combustíveis foi informado da colisão ainda na tarde de terça-feira e definiu o ocorrido como uma fatalidade . As causas do acidente são investigadas.

As três vítimas são veladas nesta quarta-feira (18), em Cruz Alta . As identidades, conforme a Polícia Civil, são:

Os velórios acontecem nas capelas do Asilo Santo Antônio e os sepultamentos devem ser realizados a partir das 17h. William e André serão enterrados no Cemitério Municipal, e a Andressa no Cemitério Parque Jardim do Sossego.