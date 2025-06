Tratoraço de agricultores chega ao fim após seis horas de mobilização em Passo Fundo

O tratoraço realizado por centenas de produtores rurais nesta sexta-feira (6), em Passo Fundo, durou seis horas e percorreu a Avenida Brasil, a principal da cidade. Conforme levantamento da Brigada Militar, ao menos 300 máquinas agrícolas participaram do protesto.

A mobilização reuniu agricultores de diversas cidades da região, como Tio Hugo, Marau, Coxilha, Pontão, entre outras, que saíram das suas cidades em direção a Passo Fundo. O ponto de encontro da manifestação foi no trevo da Caravela, no entroncamento da RS-153 com a RS-324.

Leia Mais Produtores rurais fazem tratoraço em Passo Fundo; mobilização segue pela Avenida Brasil

Depois, os produtores seguiram pela Avenida Brasil até a Rua Doutor João Freitas, que dá acesso à prefeitura de Passo Fundo. Desse ponto, os manifestantes retornaram com seus tratores e máquinas agrícolas pelo centro da cidade. Por causa do protesto, o trânsito ficou lento nas vias urbanas até as 16h30min.

Os agricultores reivindicam ao governo federal a chamada securitização, que transformaria as dívidas em títulos com prazos mais longos para pagamento após dívidas agravadas pelos impactos climáticos das últimas safras. O movimento acontece desde o começo de maio em diferentes cidades do Estado.

Outra medida

Diferente desse pedido, aconteceu a prorrogação dos vencimentos das parcelas de financiamentos para custeio e investimentos de produtores do Rio Grande do Sul no âmbito do Plano Safra, aprovada pelo governo federal após meses de negociação.

Com a medida, o prazo para pagamento das operações de custeio prorrogadas poderá ocorrer em até três anos, e as parcelas de investimento com vencimento em 2025 poderão ser prorrogadas para até um ano após o vencimento contratual.

No entanto, para aderir à facilitação, os agricultores precisarão comprovar as perdas sofridas. O atestado precisa apontar a relação entre o que foi plantado, o que foi colhido e a capacidade de pagamento. Além disso, a negociação deve acontecer com a instituição financeira onde foi realizado o empréstimo.

Leia Mais Fim de semana será de clima ameno e pancadas de chuva em Passo Fundo e região; veja a previsão para os próximos dias

Segundo os produtores, a medida ameniza, porém, não resolve a situação, uma vez que as perdas no campo por causas climáticas se acumulam há alguns anos.