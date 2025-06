Trabalhadores da saúde aceitam proposta e encerram greve em Passo Fundo

Assembleia do SindiSaúde foi na noite de sexta-feira (6).

Em Passo Fundo, a mobilização envolveu enfermeiros , técnicos em enfermagem , técnicos e auxiliares de laboratório , trabalhadores da limpeza , cozinha , manutenção do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e Hospital de Clínicas. Durante a greve, foi mantido atendimento mínimo de 30% dos funcionários , por meio de rodízio dos grevistas.

Na assembleia, a categoria decidiu sobre a contraproposta do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do RS (Sindiberf) e aceitou as seguintes condições: