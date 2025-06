Temperatura pode chegar a 0ºC ao longo da semana em Passo Fundo; veja a previsão

Previsão é que frio seja mais intenso na terça-feira (24). Mateus Bruxel / Agência RBS

Depois de vários dias de chuva, Passo Fundo e região terão frio intenso a partir de segunda-feira (23). A previsão é que os termômetros fiquem com temperaturas 5ºC ou menos abaixo da média esperada para o mês, que é de 10ºC.

O frio será uma máxima em parte do país: o pulso de ar frio começa no Mato Grosso do Sul e deve atingir São Paulo e Minas Gerais ao longo da semana. A queda deve ser brusca a ponto de nevar na Serra de Santa Catarina, com temperaturas abaixo de zero em São Joaquim, Urupema e Urubici.

Em Passo Fundo, a previsão é que as temperaturas variem entre 3ºC e 14ºC já no primeiro dia útil da semana, quando o tempo será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

Na terça (24) esfria: os termômetros devem variar entre 0ºC e 7ºC, conforme o Climatempo. Durante o dia terá sol sem nuvens, mas à noite nevoeiros podem reduzir a visibilidade.

Depois de dois anos com estações amenas, o frio intenso deve ser uma constante no inverno de 2025. Conforme o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges, não haverá "veranicos" neste ano: a estação deve ser fria, com temperaturas baixas pela manhã, sem elevar muito ao longo do dia.

— As ondas de frio serão muito mais presentes do que nos últimos dois anos porque teremos mais frentes frias ingressando para derrubar as temperaturas. Também temos grande propensão de cenários de geadas mais presentes e amplos em Passo Fundo — explicou.

Previsão do tempo para Passo Fundo