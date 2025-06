Segundo dia de júri em Palmeira das Missões tem interrogatório e debates; sentença deve sair nesta quinta

Júri acontece no Fórum de Palmeira das Missões, no norte do RS.

Começou nesta quinta-feira (26), por volta das 8h30min, o segundo dia de júri dos acusados pela morte da contadora Sandra Mara Lovis Trentin , ocorrida em 2018. O julgamento teve início na quarta (25) no Fórum de Palmeira das Missões , no norte gaúcho.

No primeiro dia, foram ouvidas oito testemunhas — cinco de acusação e três de defesa. À noite, ocorreu o interrogatório do réu Paulo Ivan Baptista Landfeldt , acusado de ser o mandante do assassinato da esposa.

Nesta quinta-feira, a sessão iniciou com o interrogatório do segundo réu, Ismael Bonetto. Ele é acusado de ser o executor do crime. As defesas negam a participação de ambos na morte da mulher. Landfeldt e Bonetto estão presos.