Produtores rurais fazem tratoraço em Passo Fundo; mobilização segue pela Avenida Brasil

O tratoraço realizado por produtores rurais na manhã desta sexta-feira (6) percorre a Avenida Brasil, em Passo Fundo. Os produtores farão uma mobilização em frente ao Banco do Brasil, na esquina da Avenida Brasil com Rua Bento Gonçalves, e depois seguirão até a frente da loja Havan, no bairro Petrópolis.

A expectativa é que o movimento siga até as 13h, mas pode se estender, disseram líderes do movimento.

A mobilização reúne agricultores de Tio Hugo, Marau, Coxilha e Pontão, que saíram das suas cidades em direção a Passo Fundo. O ponto de encontro da manifestação foi no trevo da Caravela, no entroncamento da RS-153 com a RS-324.

Leia Mais Em tratoraço, agricultores se deslocam por rodovias do norte gaúcho por renegociação de dívidas

Por causa do protesto, o trânsito ficou lento nas rodovias da região e deve interferir nas vias urbanas de Passo Fundo até o fim da tarde.

Os agricultores reivindicam ao governo federal a chamada securitização, que transformaria as dívidas em títulos com prazos mais longos para pagamento após dívidas agravadas pelos impactos climáticos das últimas safras. O movimento acontece desde o começo de maio em diferentes cidades do Estado.

— O agricultor não tem mais como trabalhar. Vemos que já um descaso, nós precisamos pagar nossas contas — disse o produtor Juarez Trentin, líder do movimento em Camargo e Vila Maria.

Acompanhando o protesto a pé, o agricultor Selmar Derlam, de Victor Graeff, relatou o volume de dívidas dos últimos anos.

— Faz quatro a cinco anos que estamos nessa luta. Vamos ver se o governo nos dá uma luz, porque são muitas dívidas e muitos juros. Sentimos agora o impacto da estiagem e tudo vem acrescentando na dificuldade nos produtores. A medida (anunciada pelo governo federal) ajuda em partes, mas precisamos de mais prazo — afirmou.

"Vamos ver se o governo nos dá uma luz, porque são muitas dívidas e muitos juros", disse o produtor Selmar Derlam, de Victor Graeff, que acompanha a manifestação ao lado da esposa. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A medida a que o produtor se refere é a prorrogação dos vencimentos das parcelas de financiamentos para custeio e investimentos de produtores do Rio Grande do Sul no âmbito do Plano Safra, aprovada pelo governo federal após meses de negociação.

Com a medida, o prazo para pagamento das operações de custeio prorrogadas poderá ocorrer em até três anos, e as parcelas de investimento com vencimento em 2025 poderão ser prorrogadas para até um ano após o vencimento contratual.

No entanto, para aderir à facilitação, os agricultores precisarão comprovar as perdas sofridas. O atestado precisa apontar a relação entre o que foi plantado, o que foi colhido e a capacidade de pagamento.

Leia Mais Conselho Monetário Nacional confirma prorrogação dos vencimentos de dívidas rurais do RS

Segundo os produtores, a medida ameniza, porém, não resolve a situação, uma vez que as perdas no campo por causas climáticas se acumulam há alguns anos. Por isso os protestos continuam.