Barragem de Passo Fundo está 4 metros abaixo do normal e acende alerta para o próximo verão

Sem volume expressivo de chuva nos últimos meses, a Barragem da Fazenda, que abastece cerca de 40% de Passo Fundo, está 4 metros abaixo do nível normal. A situação preocupa: parte do reservatório que fica às margens da BR-285 está seco.

Segundo a Corsan/Aegea, são necessários pelo menos 800 milímetros para que o reservatório volte a operar com a capacidade máxima. É um volume alto: a média esperada para todo o mês de junho, por exemplo, é de 148 mm. Nos últimos 10 meses, apenas dezembro teve precipitação acima da média.

— Estamos enfrentando uma estiagem desde julho do ano passado. A média mensal de chuvas é de 160 milímetros, mas precisaríamos de cerca de 800 milímetros nos próximos quatro meses para que a situação se normalize — explica o gestor de Relações Institucionais da Corsan, Aldomir Santi.

A situação só não é pior porque algumas medidas de prevenção foram necessárias, entre elas a transposição do Rio Jacuí que acontece desde março. O sistema construído em 2014 é ativado sempre que necessário. Uma bomba movida por um gerador faz a captação da água que passa por uma tubulação de quase cinco quilômetros.

Atualmente, 170 litros por segundo são transferidos do rio para a barragem, evitando que o nível baixe mais e, por consequência, garanta o abastecimento da população.

Transposição do Rio Jacuí para a Barragem da Fazenda acontece desde março. Francieli Alonso / Grupo RBS

A vazão é monitorada diariamente e pode variar de acordo com a necessidade e as condições do rio. Além disso, três poços artesianos às margens da barragem reforçam o abastecimento de água no reservatório.

— As chuvas do final de maio e início de junho ajudaram a encharcar o solo, o que favorece a recuperação do nível da barragem. Qualquer chuva já traz um impacto positivo nesse momento — destaca Santi.

A Barragem do Arroio Miranda, que abastece o restante da cidade, tem nível considerado normal.

Alerta para o verão

Em Passo Fundo, os cerca de 210 mil habitantes consomem uma média de 60 milhões de litros de água por dia. Francieli Alonso / Grupo RBS

Apesar do cenário atual, a Corsan diz que a maior preocupação é com o próximo verão, já que a recuperação da barragem deve demorar meses.

— Nos próximos meses, teria que chover na média ou acima para que a gente consiga chegar em outubro com a barragem na capacidade máxima para enfrentar o próximo verão. Estamos mais preocupados agora com o próximo verão do que a situação atual — disse Santi.