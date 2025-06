Prefeitura de Espumoso é multada por extração ilegal de minério

A prefeitura de Espumoso foi autuada na quinta-feira (5) pelo 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) por extração ilegal de minério no interior do município.

Conforme a polícia, uma denúncia anônima levou os agentes a constatar atividade recente de retirada de pedras de basalto . Na área havia uma máquina britadeira e caminhão pertencente à prefeitura, com gerador de energia.

A área particular era usada pelo poder público municipal sem licença ambiental . A intervenção foi realizada pela Secretaria de Transporte , que informou ao BABM que o objetivo da extração de brita para manutenção de estradas do interior .

Prefeitura argumenta que ação visava melhorar estradas

Material seria extraído para fazer cascalho, destinado à pavimentação de estradas do interior.

Em comunicado divulgado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (6), a prefeitura de Espumoso afirmou que a área da pedreira em que ocorreu o flagrante foi cedida por moradores . O objetivo da medida era a extração de basalto para fazer brita, que seria usada na manutenção das estradas do interior.

— Jamais a gente quer passar por cima da lei. A gente quer fazer as coisas corretamente. O que aconteceu? Devido às chuvas, enfrentamos muito problema nas estradas. Pensamos em resolver o problema da população, que realmente era crítico.

O município também esclareceu que, apesar da denúncia falar em minério, não eram extraídas pedras preciosas. Reitereou que o trabalho era focado no basalto , com o qual se faz o cascalho.

— A ideia que quis dar (com a denúncia anônima) é que estávamos prospectando, possivelmente, pedras preciosas. Não, nós estávamos prospectando material que vai acabar em pedra brita, que vai fazer com que as pistas de rolamento tenham melhor condição de trafegabilidade — enfatizou o prefeito de Espumoso, Gerson Machado (PP).