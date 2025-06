Prefeitos da Ampla se reunirão em Passo Fundo para avaliar mudanças anunciadas por Leite no projeto de concessão de rodovias

Previsão do governo estadual é realizar o leilão para a concessão em outubro ou novembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Planalto Médio (Ampla) devem se reunir na quinta-feira (12) em Passo Fundo para discutir as mudanças na proposta inicial de concessão do Bloco 2 de rodovias gaúchas à iniciativa privada. As alterações foram apresentadas na segunda (9) pelo governador Eduardo Leite.

O encontro está marcado para as 14h na sede da Ampla, localizada dentro do campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF). A ideia é analisar as mudanças no pacote que compreende estradas de 32 municípios na Região Norte e Vale do Taquari. Entre elas estão a RS-324, entre Passo Fundo e Nova Prata, e a RS-135, entre Passo Fundo e Erechim.

Entre as medidas apresentadas está o aumento do aporte financeiro por parte do governo no futuro contrato de pedágio. Serão mais R$ 200 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O valor se soma ao montante de R$ 1,3 bilhão que já tinha sido confirmado anteriormente.

Leia Mais Piratini confirma injeção de R$ 200 milhões para pedágios em novo projeto de concessão de rodovias

Com isso, o valor do pedágio por quilômetro rodado ficará entre R$ 0,19, sem isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), e R$ 0,18, com a isenção. O ISS é um imposto municipal e, se os municípios abrirem mão da cobrança, o preço diminui. Antes das alterações, a média do quilômetro rodado nas rodovias concedidas seria de R$ 0,23.

O critério para definir a empresa vencedora da disputa será o maior desconto no preço do pedágio. Dessa forma, o governo do Estado espera uma tarifa menor do que a projetada.

Apesar de a redução no valor da tarifa ser uma das bandeiras dos prefeitos da região, outras alterações também serão analisadas pelos gestores.

— Algumas obras passaram a ser consideradas gatilhos contratuais, que estão previstas no Bloco 2, mas que não irão ocorrer e, caso ao longo da concessão seja necessário, o governo pode solicitar, então será feito mediante aditivo. O número de pórticos que havíamos solicitado para reduzir não foi reduzido — disse a presidente da Ampla e prefeita de Camargo Jeanice de Freitas Fernandes.

A previsão do governo estadual é realizar o leilão para a concessão em outubro ou novembro. O projeto prevê a concessão por 30 anos.

Municípios do Norte e Vale do Taquari

Chamada de Bloco 2, a concessão projeta o repasse de seis rodovias estaduais à iniciativa privada — RS-128, RS-129, RS-130, RS-135, RS-324 e RS-453.

Os municípios que têm trechos das rodovias contempladas são: