Polícia flagra mais de 66 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS

Mais de 66 mil metros quadrados de desmatamento foram flagrados em Putinga, Barros Cassal e Fontoura Xavier, no norte do Estado. A destruição atingiu área de Mata Atlântica equivalente a quase 10 campos de futebol .

A operação foi deflagrada por agentes do 3º BABM após denúncias feitas pelo Ministério Público gaúcho. As infrações foram constatadas durante vistorias na última semana, com uso de satélites da plataforma MabBiomas e sobrevoos de drone na região.