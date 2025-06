Polícia Civil investiga morte de motociclista atropelado em Passo Fundo

Um motociclista morreu e outros dois ficaram feridos após serem atropelados na noite de sexta-feira (13) na Avenida Brasil Oeste, em Passo Fundo. A vítima foi identificada como Vilson Torres Ferreira, 64 anos.

Conforme informações da Polícia Civil, dois motociclistas que estavam na mesma moto teriam se envolvido em uma discussão no trânsito com a motorista e o passageiro de um carro que passava pela Rua Livramento, no bairro Boqueirão.

Após o desentendimento, segundo boletim de ocorrência, a dupla e Vilson, que conduzia outra moto, teriam sido seguidos pelo carro na Av. Brasil.

O carro atingiu a motocicleta de Vilson, que bateu na outra moto e os três homens caíram no chão. O trio foi atropelado por um ônibus urbano que transitava na via.

Vilson chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital durante a madrugada. Os outros dois motociclistas foram encaminhados para atendimento médico, sem risco de vida.

O corpo do motociclista está sendo velado neste sábado, no Memorial Vera Cruz, e o sepultamento será no fim da tarde.

Investigação

Veículo envolvido foi apreendido, mas motorista não foi localizada. Jeferson Vargas / Rádio Planalto

Na manhã deste sábado (14), o veículo VW Fox envolvido no atropelamento foi localizado na RS-324, e foi apreendido pela Brigada Militar. A motorista ainda não foi localizada.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e o que motivou a discussão.