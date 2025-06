Passo Fundo inaugura usina de energia solar para abastecer unidades de saúde

Planta de geração fotovoltaica tem investimento total estimado em R$ 8 milhões. Grupo CPFL / Divulgação

Inaugurada oficialmente nesta quarta-feira (25), a planta de geração fotovoltaica centralizada do Grupo CPFL vai abastecer todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Passo Fundo com energia solar. O projeto, executado pela RGE, distribuidora da companhia no Rio Grande do Sul, tem investimento total previsto de R$ 8 milhões e é a primeira planta centralizada da CPFL Energia no RS.

Na primeira fase, a empresa instalou uma usina com potência de 301,3 quilowatt-pico (kWp) em solo, fixados no bairro Donária. A estrutura deve compensar o consumo de energia elétrica de 28 unidades, o que representa uma economia estimada de 490 megawatt/hora (MWh) por ano. Segundo a RGE, isso permitirá à prefeitura reduzir significativamente os custos com eletricidade.

Além da entrega simbólica da primeira fase, nesta quarta-feira, o Grupo CPFL também anunciou a segunda etapa do projeto, que prevê a instalação de mais 346 quilowatt-pico (kWp) para atender outras 29 unidades de saúde de Passo Fundo. Com isso, todas as 57 UBS da cidade passarão a ser abastecidas com energia solar. A previsão de conclusão da nova etapa é para setembro deste ano, com investimento de R$ 2,8 milhões.

Para a planta de energia, a prefeitura cedeu os espaços das usinas e o apoio logístico. O poder público, porém, não terá custos para manter a estrutura, uma vez que o projeto foi viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética da ANEEL, com recursos geridos pela RGE.

Além disso, ainda em 2025, o Hospital Municipal Dr. César Santos receberá um sistema próprio de geração com capacidade de 211,2 kWp, complementado por baterias de 85 kW, que permitirão a produção anual de 294 MWh. A ação terá investimento de R$ 2,7 milhões.

— Além de garantir economia, estamos contribuindo com a sustentabilidade e a melhoria da infraestrutura pública — disse Walter Barbosa Junior, gerente da CPFL.

— Passo Fundo já se destaca por ser polo de combustíveis renováveis. Por isso, quando falamos em energia limpa, isso tem tudo a ver com a nossa cidade. Esse projeto qualifica Passo Fundo em projetos inovadores e tecnológicos, além de nos ajudar na redução de consumo na área da saúde — disse o prefeito Pedro Almeida.