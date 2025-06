Passo Fundo deve ter ao menos dois episódios de frio intenso em junho; saiba quando

O mês de junho traz uma amostra do que será o inverno , que começa no dia 21, em Passo Fundo e região . Nas próximas semanas, há previsão de frentes frias , chuvas generalizadas e temperaturas abaixo dos 10ºC , conforme panorama da Climatempo Meteorologia.

Tradicionalmente frio pela redução das horas de sol e presença frequente de ar frio de origem polar , o mês de junho deve ter mais episódios de frio intenso que no ano passado.

A previsão é que haja ao menos dois eventos de muito frio ao longo do mês: na primeira e na última semana do mês, quando as temperaturas ficam abaixo de 10ºC.