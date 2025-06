Noroeste gaúcho: a força estratégica do turismo para um novo ciclo de prosperidade

"Vemos o Costana não só como iniciativa pioneira, um resort de alto padrão com infraestrutura completa para todas as estações, mas essencialmente como um catalisador", escreve o empresário Mogar Sincak.

É a partir dessa compreensão que nós, no Costana Frontier Resort — projeto em Novo Machado, às margens do Rio Uruguai e em plena fronteira com a Argentina, vizinho presente, com mais de 951 mil turistas argentinos visitando o RS nos primeiros 4 meses deste ano — buscamos construir uma alternativa.