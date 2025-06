Na contramão do RS, número de jovens interessados em dirigir segue ritmo estável em Passo Fundo há 10 anos

A busca pela carteira de habilitação entre os jovens de até 25 anos se mantém estável há pelo menos 10 anos em Passo Fundo, no norte do Estado. Enquanto em 2015 foram 2.410 jovens habilitados, no ano passado foram 2.396. Os dados vão na contramão do Estado, que enfrenta uma queda 52,9% do interesse dos jovens pela CNH.