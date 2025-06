Mulher relata ameaças após atropelamento que matou motoboy; veja a entrevista exclusiva

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme o boletim policial, a motorista atingiu a motocicleta de Vilson , que colidiu com a outra moto e os três homens caíram no chão . O trio foi atropelado por um ônibus urbano que transitava na rua. Os dois sobreviventes dizem que a motorista atingiu os motociclistas intencionalmente .

Segundo a delegada Daniela Mineto, no momento as equipes colhem depoimentos e imagens de câmeras de videomonitoramento para avançar na apuração.

A entrevista da condutora do automóvel foi concedida na companhia do advogado, Gilvan Hansen Júnior, na tarde de quarta-feira (18). A mulher pediu para não ser identificada . Veja o que ela disse a seguir.

A noite do atropelamento

Na sequência, os dois veículos se encontraram novamente na avenida. A mulher relatou que tentou , assim como o carona do carro, conversar com os dois homens na moto , mas um deles teria feito menção de que estava armado . Foi nesse momento que, segundo ela, se assustou e arrancou o carro para sair de perto da moto.

Ela afirmou que não viu a colisão com a motocicleta de Vilson . Câmeras de videomonitoramento flagraram momentos antes da colisão, na Avenida Brasil (assista abaixo). Ferreira foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital .

Depois da colisão

— Eu vi o acidente e tentei estacionar o mais próximo possível, só que a próxima quadra era contramão, na frente do shopping não tem como estacionar, e eu estacionei na próxima que eu teria o local certo e seguro para deixar o carro, que foi em frente ao Fórum. Descemos do carro e eu falei: "preciso prestar socorro". Meu amigo falou assim: "olha, estão colocando aqui no grupo que já está cheio de motoboy atrás de você". E eu, assustada, falei assim: "então vamos para casa". Fiquei com medo do que poderia acontecer comigo ali.