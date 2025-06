Movimento nas lavanderias de Passo Fundo cresce até 50% por causa da umidade

Estabelecimentos contabilizam aumento entre 40% e 50% na demanda em Passo Fundo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a sequência de dias chuvosos e o aumento da umidade no ar, as lavanderias de Passo Fundo têm registrado crescimento expressivo na procura pelos serviços de lava e seca.

Os estabelecimentos contabilizam aumento entre 40% e 50% na demanda, principalmente dos itens mais pesados, como casacos de frio, cobertores, edredons e tapetes.

Uma lavanderia na Rua Bagé, no bairro Vera Cruz, fica aberta e opera todos os dias para atender os clientes, a maioria mulheres acima dos 35 anos.

Leia Mais Chuva intensa segue nos próximos dias no norte do RS; veja a previsão

— Em tempo chuvoso assim, as pessoas procuram por secar roupas e já aproveitam para lavar conosco. Trabalhamos com a van na rua todos os dias das 13h30min às 20h, com muita coleta e entrega de peças — diz o sócio proprietário Emanuel Biavatti.

Em uma lavanderia de self service localizada na Rua Paissandú, no centro da cidade, a maioria dos clientes são moradores com pouco espaço para secar itens maiores ou em grande quantidade.

— É um serviço que cabe no bolso e resolve o problema. O cliente acaba utilizando tanto para lavar quanto secar e, muitos, como possuem suas máquinas em casa, acabam levando só para secar na lavanderia. A maioria das peças são roupas do dia a dia, cama e banho — disse o proprietário Heber Cristiano.