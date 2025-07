Motorista fica preso em veículo ao tentar passar por ponte no noroeste do RS

Um homem de 53 anos foi encaminhado ao hospital após ficar preso dentro da caminhonete que dirigia na manhã desta segunda-feira (30) . Ele tentou passar por uma ponte em um acesso secundário em Porto Xavier, no noroeste do RS, mas não conseguiu por conta do volume de água que passava pelo local.

De acordo com a Brigada Militar, o homem, que é morador do município, seguia pela estrada que é usada como acesso secundário. No caminho havia uma ponte que estava submersa pela água de um riacho que estava mais alta por conta do volume represado do Rio Uruguai. O motorista teria tentado passar, mas não conseguiu.