Motociclistas realizam manifesto por Justiça após morte de colega em Passo Fundo

Centenas de motociclistas realizaram uma mobilização na tarde deste sábado (14) pedindo Justiça pela morte de um colega em Passo Fundo, no norte do Estado. Eles seguiram de moto até o local onde ocorre o velório de Vilson Torres Ferreira, 64 anos .

O motociclista morreu após um atropelamento, que teria sido motivado por uma discussão no trânsito , na noite de sexta-feira (13).

"Um cara trabalhador"

Amigos e colegas de Ferreirinha, como era conhecido Vilson, valorizaram a sua dedicação ao trabalho . Segundo eles, faltava pouco para se aposentar, e à noite, ele complementava a renda fazendo as entregas.

— Era muito trabalhador, trabalhava noite e dia, um cara humilde, um cara 100%, não tenho palavras. De noite ele trabalhava para fazer um extra, um cara bem trabalhador mesmo. Todo mundo valorizava, todo mundo respeitava ele — contou o empresário, ex- chefe de Vilson, Ivanir Carlos Dalla Costa Zandoná.

Além de lamentar e pedir Justiça pela morte de Ferreirinha, a mobilização dos colegas também é um alerta, para a segurança no trânsito .

— O nosso amigo Ferreirinha tinha anos de entrega com a gente, tava sempre na rua, no dia a dia, e hoje aqui a gente também pede mais segurança para toda a categoria, e paz no trânsito! — disse Daniel Moreira Santarém, um dos motociclistas que organizou o movimento.