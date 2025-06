Morre Elbe Menegazzo, educadora que marcou gerações no Colégio Notre Dame em Passo Fundo

Elbe Menegazzo (à esquerda), junto de Irmã Mirtes Helena Roman durante festividades de 100 anos do Colégio Notre Dame Passo Fundo.

Foi sepultada no final da tarde desta quinta-feira (26), em Trindade do Sul, a educadora Elbe Menegazzo, que morreu nas primeiras horas do dia. A cerimônia aconteceu às 17h.