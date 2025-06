Mega Bazar da Apae acontece no sábado com roupas e calçados a preços acessíveis

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ( Apae ) de Passo Fundo realiza neste sábado (14) mais uma edição do Mega Bazar , com peças de roupas, calçados, utensílios domésticos e outros itens em bom estado e a preços acessíveis.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos serviços prestados pela instituição, que há 58 anos atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).