Mais de 150 jovens apresentam soluções inovadoras para o campo em evento em Passo Fundo 

Membros do Sicredi e do Instituto Manager formam a banca que avalia os trabalhos. Eduarda Costa / Agencia RBS

Uma turma de 160 jovens está reunida no UPF Parque, em Passo Fundo, para apresentar novas soluções criativas que sejam aplicáveis ao agronegócio. A atividade faz parte do programa Jovem no Agro, do Sicredi com o Instituto Manager, que estimula o empreendedorismo rural em jovens de 14 a 22 anos.

Oferecido de graça, os jovens tiveram aulas práticas, demonstrativas, técnicas-explicativas e comparativas, para os aproximar de tecnologias e inovações utilizadas em propriedades de toda a região. Participaram alunos de Coxilha, Ernestina, Mato Castelhano, Passo Fundo e Pontão.

O Jovem do Agro tem o propósito de construir um futuro sustentável por meio da sucessão rural e da presença do jovem no campo, como explica o gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Paulo Brum:

— Durante o programa, observamos jovens assumindo o protagonismo, enxergando oportunidades no agro e propondo soluções reais para suas comunidades e famílias. Vemos o entendimento da sucessão familiar como uma transição de gerações, que será um verdadeiro alicerce para o futuro do campo.

Uma das estudantes, Luana Cenci, 21 anos, conta que o programa deu ferramentas para que ela pudesse analisar o modelo de negócio dos pais e também sugerir novas ideias. Moradora da comunidade de São Valentim, ela conta o que vem por aí:

— Somos agricultores e usávamos o leite para produzir queijo, de forma informal. Vi oportunidade de sermos uma agroindústria formalizada, capaz de vender os queijos para supermercados, além de dar uma ideia sustentável, fazendo combustível renovável através dos dejetos das vacas.