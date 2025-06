Maioria dos incêndios registrados em maio em Passo Fundo e região foi causado por aquecedores ou lareiras

Corpo de Bombeiros orienta a nunca dormir com aquecedores ligados e não deixar estufas próximas a itens inflamáveis, como colchões, sofás ou toalhas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os esforços para amenizar as baixas temperaturas que chegaram nas últimas semanas no norte gaúcho também vêm com um alerta do Corpo de Bombeiros para os cuidados com lareiras e aquecedores.

No mês de maio, a área de atendimento do 7° Batalhão de Bombeiros Militar, que inclui Passo Fundo e outras 93 cidades do norte gaúcho, registrou 104 ocorrências de incêndio ou princípio de incêndio — a maioria causados por sistemas de aquecimento improvisados, aponta o major Alessandro Vicente Bauer.

— Estufas ou lareiras que são mal dimensionadas em telhados de madeira, às vezes com grandes problemas de limpeza e instalações elétricas provisórias e precárias, são fatores que causam os incêndios. Muitas vezes os proprietários fazem instalações inadequadas para alguma edificação e ligam estufas que consomem grande quantidade de energia, o que acaba por esquentar os fios, por exemplo — explica.

O número de ocorrências em maio de 2025 é 70% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram 61 ocorrências do tipo. Segundo Bauer, o aumento expressivo se dá em decorrência da enchente e de instabilidades no número de emergência 193, que dificultaram os chamados.

O major salienta os principais cuidados para evitar os acidentes mais comuns durante a época de frio. São eles:

Desligar os aparelhos da tomada ao sair de casa

ao sair de casa Apagar o fogo de lareiras

Nunca dormir com aquecedores ligados

ligados Não deixar estufas próximas a itens inflamáveis, como colchões, sofás ou toalhas.

— Orientamos somente a compra de aparelhos certificados, instalações elétricas feitas por um profissional qualificado e evitar a sobrecarga de equipamentos, uma vez que aquecedores consomem muita energia. Tudo isso visa mitigar os riscos nessa nessa estação — reitera.

Outra orientação é nunca jogar água sobre equipamentos ou produtos energizados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O que fazer em caso de princípio de incêndio

Conforme Bauer, a maioria dos disjuntores desligam automaticamente a rede elétrica em momentos de sobrecarga. No entanto, se isso não ocorrer, a principal orientação é desligar a energia central.