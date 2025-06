Luz de velas e pedido de casamento: como o Dia dos Namorados vai movimentar os restaurantes de Passo Fundo

Frio e ambientes aconchegantes vão trazer clima de romance para os restaurantes. Elina Sazonova / Pexels

Entre quem está se conhecendo, namorando ou é casado há anos, o 12 de junho não pode passar em branco. E para muitos apaixonados, a escolha é celebrar o Dia dos Namorados com um jantar romântico a dois. A data movimenta os restaurantes de Passo Fundo, que preveem até mesmo pedidos de casamento nesta quinta-feira (12).

— O restaurante em que a gente se conheceu, o bar onde se encontrou pela primeira vez são pontos que fazem parte da história dos casais e isso traz muito carinho para as empresas. Então esse casal que fez o pedido de casamento, quando tiver os filhos, vai voltar e contar a história. Vai fazer parte da família — afirma o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Passo Fundo, Léo Duro.

Para incentivar as conexões, os estabelecimentos trabalham para criar o clima intimista perfeito. No Bosque Gastrobar, por exemplo, os amantes encontrarão luz de velas e cardápio especial, servido na mesa, além de outras surpresas.

— O jantar vai ser totalmente diferente do que a gente fez durante os outros anos, vai ser mais aconchegante. Foi todo planejado de uma forma que o casal fique muito à vontade, com mesa privada também — conta o chef Ricardo Menta.

No jantar com entrada, salada e prato principal à escolha e com opção vegetariana, o destaque ficará por conta da sobremesa. A escolha foi o Gateaux De Deux Pierre, “bem chocolatudo, combinando com o clima de frio e namoro, pra dividir” brinca o chef.

As reservas já estão esgotadas. A procura maior foi da própria clientela, que já construiu vínculo com o estabelecimento:

— Eu tenho no currículo uns 500 casamentos que realizei. Alguns já estou fazendo a formatura dos filhos. São pessoas que seguem a casa — comemora Ricardo.

Decoração, reservas e comemoração estendida

Restaurantes devem ser palco de pedidos de noivado e casamento. Andrea Piacquadio / Pexels

Neste ano, um dos pontos positivos é o frio. Com temperaturas baixas e a falta de chuva, a expectativa é que os casais saiam mais de casa para aproveitar os ambientes. O setor projeta aumento de 20% no movimento e já tem reservas praticamente esgotadas para essa quinta-feira (12).

— Aquele casal que deixou para reservar de última hora vai ter dificuldade de encontrar estabelecimento com vagas. Alguns estão trabalhando apenas com a chegada do público no dia, sem a opção de reserva, mas a maioria optou pela questão da reserva para trazer um ambiente já decorado — adianta Léo Duro.

Além de velas e flores, música ao vivo também é aposta para atrair o público. E, por causa da demanda, a saída encontrada por alguns estabelecimentos foi ampliar as comemorações ao longo da semana. No caso do Bosque Gastrobar, a procura motivou ações diferentes para a sexta (13) e sábado (14): os casais ganharão um drink a sua escolha para brindar ao amor.

— Outro ponto positivo é a questão do casal. São duas pessoas ocupando uma mesa, diferente de outras datas comemorativas, e isso traz uma rotatividade melhor para o restaurante. Então a expectativa de faturamento nessa data é alta — acrescenta o presidente.

A preparação para data começou há mais de 30 dias e até mesmo o delivery deve se beneficiar. Conforme o sindicato, diversas empresas vão realizar descontos e promoções relâmpagos no Dia dos Namorados.

Polo gastronômico

Com uma variedade de sabores para todos os gostos — oriental, gaúcha, italiana, árabe, uruguaia, entre outras cozinhas —, Passo Fundo também é polo gastronômico do norte do Estado e deve receber casais vindo de toda a região na busca de opções diferenciadas para a data.

Na avaliação de Léo Duro, esse perfil de clientes é interessante para o empresariado e aquece o setor:

— Eles vêm no primeiro horário da noite e, terminando o jantar, já retornam para suas residências. É bom porque vai ter ocupação nesse primeiro horário por parte de casais que vêm da região e depois a maior procura vem nos últimos horários pelos casais daqui do município — explica.