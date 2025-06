Legião da Boa Vontade distribui cobertores para famílias vulneráveis em Passo Fundo

Com o frio intenso, 150 famílias carentes de Passo Fundo receberam cobertores nesta quarta-feira (11). A ação foi promovida pela Legião da Boa Vontade (LBV), através de doações da comunidade .

As famílias são atendidas pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social do município. A entrega foi na sede da Semcas, no bairro Boqueirão.