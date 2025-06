Justiça condena empresa de Carazinho a indenizar ex-funcionário por assédio eleitoral

A Justiça do Trabalho divulgou nesta quarta-feira (18) uma decisão que obriga uma empresa a indenizar um ex-funcionário por assédio eleitoral. O caso, originalmente julgado em Carazinho, no norte do RS, foi avaliado e teve decisão mantida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que estipulou o pagamento desta indenização.